Дзюба прервал безголевую серию
Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба отметился голом в игре против Казахстана.
Таким образом, Дзюба прервал свою 16-матчевую безголевую серию. Отметим, что игрок не забивал в течении 1308 минут.
В последний раз Дзюба поражал ворота соперников 25 октября. Тогда "Зенит" в рамках Лиги Европы играл против "Бордо".
Читайте также: Казахстан - Россия: анонс и прогноз второго матча команды Черчесова в отборе на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Россия обыгрывает Казахстан после первого тайма
-
Он уничтожил "Реал" и был вызван в сборную Бразилии! Сможет ли Давид Нерес стать будущим мирового футбола?
-
Мбаппе хочет получать в "Реале" 15 миллионов евро в год
-
Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 280 миллионов евро за трех португальцев
Лента новостей
-
Черчесов догнал Капелло по числу матчей во главе сборной России
-
Моуринью дал прогноз на финал Лиги Чемпионов
-
На новом стадионе "Тоттенхэма" провели тестовый матч
-
Реабилитировались за Бельгию! Россия разгромила Казахстан во втором туре отбора на Евро-2020
-
Уэльс минимально обыграл Словакию
-
Дзюба прервал безголевую серию
-
Коман покинул расположение сборной Франции из-за травмы
-
"Арсенал" поборется за вингера "Борнмута"
-
Россия обыгрывает Казахстан после первого тайма
-
Марадона раскритиковал сборную Аргентины
-
"Тоттенхэм" нацелился на Стракошу
-
"Химки" разгромили "Зенит-2" в 28-м туре ФНЛ
-
Беременная жена защитника "Ростова" Новосельцева рассказала о проблемах с мужем
-
Халк - фанатам "Порту": "Придержите для меня футболку с 12-м номером"
-
2
Легенды "Милана" сфотографировались в стиле The Beatles
-
Он уничтожил "Реал" и был вызван в сборную Бразилии! Сможет ли Давид Нерес стать будущим мирового футбола?
-
ПСЖ близок к продлению контракта с Тухелем
-
"Спартак-2" проиграл "Нижнему Новгороду" в ФНЛ
-
Тарасову, возможно, придется заплатить более 15 миллионов в качестве задолженности по алиментам
-
1
Набиуллин: "Топ-5 игроков на позиции левого защитника: Марсело, Альба, Алекс Сандро, Филипе Луис, Жирков"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11