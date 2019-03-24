Дзюба прервал безголевую серию

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба отметился голом в игре против Казахстана.

Таким образом, Дзюба прервал свою 16-матчевую безголевую серию. Отметим, что игрок не забивал в течении 1308 минут.

В последний раз Дзюба поражал ворота соперников 25 октября. Тогда "Зенит" в рамках Лиги Европы играл против "Бордо".

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