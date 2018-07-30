Дзюба приближается к показателям Семака по количеству забитых голов в чемпионатах России

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба приближается к показателям главного тренера своей команды Сергея Семака по количеству забитых голов в чемпионатах России.

Так, после вчерашней игры с "Енисеем" в активе 29-летнего нападающего "сине-бело-голубых" стало 94 результативных удара в рамках отечественного первенства. Выше него по этому показателю находятся только восемь человек:

1. Олег Веретенников - 143 гола

2. Александр Кержаков - 139

3. Дмитрий Кириченко - 129

4. Дмитрий Лоськов - 120

5. Роман Павлюченко - 104

6. Сергей Семак - 102

7. Андрей Тихонов - 98

8. Игорь Семшов - 98

Напомним, "Енисей" сделал оригинальный подарок Дзюбе. | soccernews.ru