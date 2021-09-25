Дзюба принес "Зениту" победу в матче с "Крыльями Советов"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Артема Дзюбы и Алексея Сутормина. В составе гостей отличился Антон Зиньковский.

"Зенит", набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 10 очками остались на 10-й позиции.

"Зенит" Санкт-Петербург – "Крылья Советов" Самара - 2:1 (1:1)

Голы: Зиньковский, 14 - 0:1, Дзюба, 35 - 1:1, Сутормин, 79 (с пенальти) - 2:1

"Зенит": Крицюк, Ракицкий (Круговой, 72), Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Вендел, Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87), Клаудиньо (Мостовой, 72).

"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан (Бейл, 84), Чернов, Солдатенков, Ежов (Пиняев, 85), Иванисеня (Цыпченко, 87), Горшков, Зиньковский, Якуба (Пруцев, 68), Сергеев, Глушенков (Сарвели, 68).

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