Дзюба принес "Зениту" победу в матче с "Крыльями Советов"

Теги зенит санкт-петербургкрылья советов

Дзюба принес "Зениту" победу в матче с "Крыльями Советов"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Артема Дзюбы и Алексея Сутормина. В составе гостей отличился Антон Зиньковский.

"Зенит", набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 10 очками остались на 10-й позиции.

"Зенит" Санкт-Петербург – "Крылья Советов" Самара - 2:1 (1:1)
Голы: Зиньковский, 14 - 0:1, Дзюба, 35 - 1:1, Сутормин, 79 (с пенальти) - 2:1

"Зенит": Крицюк, Ракицкий (Круговой, 72), Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев (Ерохин, 46), Вендел, Дзюба (Азмун, 80), Малком (Кравцов, 87), Клаудиньо (Мостовой, 72).

"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан (Бейл, 84), Чернов, Солдатенков, Ежов (Пиняев, 85), Иванисеня (Цыпченко, 87), Горшков, Зиньковский, Якуба (Пруцев, 68), Сергеев, Глушенков (Сарвели, 68). 

Не пропустите: "Локомотив" сыграл вничью с "Химками". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Россия может вновь провести чемпионат мира по футболу

Россия может вновь провести чемпионат мира по футболу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов