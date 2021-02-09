Дзюба принес "Зениту" победу в матче со сборной Иордании
Петербургский "Зенит" в товарищеском матче добился победы над сборной Иордании. Единственный гол в начале второго тайма забил Артем Дзюба.
"Зенит" Россия - сборная Иордании – 1:0 (1:0)
Гол: Дзюба, 56 - 1:0
"Зенит" (1-й тайм): Кержаков, Караваев, Ловрен, Хотулев, Круговой, Барриос, Оздоев, Вендел, Малком, Мостовой, Дриусси.
"Зенит" (2-й тайм): Лунев, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Жирков, Сазонов, Оздоев, Малком, Мостовой, Крапухин, Дзюба.
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