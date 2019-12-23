Дзюба признан лучшим футболистом года в России

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Дзюба признан лучшим футболистом года в России
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и газеты "Спорт-Экспресс".

Футболист получил данную награду второй год подряд. Ранее ее лауреатами становились Федор Смолов (2016) и Квинси Промес (2017).

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба обошел Пугачеву и Бузову в рейтинге топ-российских персон в 2019 году. | http://soccernews.ru
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