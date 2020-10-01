Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре

Определён лучший игрок российской Премьер-лиги по итогам сентября.

Награда досталась нападающему и капитану питерского "Зенита" Артёму Дзюбе.

Кандидатуру 32-летнего футболиста поддержали болельщики и эксперты Премьер-лиги. Представители телеканала "Матч Премьер" выбрали хавбека "Сочи" Кристиана Нобоа.

В сентябре Дзюба провёл за "Зенит" 3 матча в чемпионате, забил в них 5 голов и отдал 1 ассист.

Не пропустите: Тедеско - лучший тренер РПЛ в сентябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОКом

"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОКом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов