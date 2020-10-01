Дзюба признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре

Определён лучший игрок российской Премьер-лиги по итогам сентября.

Награда досталась нападающему и капитану питерского "Зенита" Артёму Дзюбе.

Кандидатуру 32-летнего футболиста поддержали болельщики и эксперты Премьер-лиги. Представители телеканала "Матч Премьер" выбрали хавбека "Сочи" Кристиана Нобоа.

В сентябре Дзюба провёл за "Зенит" 3 матча в чемпионате, забил в них 5 голов и отдал 1 ассист.

⭐️ Артём Дзюба — лучший игрок сентября в #ТинькоффРПЛ!



За форварда @zenit_spb проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа.#ИгрокМесяца pic.twitter.com/qw2KaDkTIs — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2020

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