Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата России

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Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата России

Российская Премьер-лига на своей странице в соцсети ВКонтакте объявила имя лучшего игрока 24-го тура.

Приз достаётся форварду "Зенита" Артёму Дзюбе, за которого проголосовали 62 процента болельщиков.

Нападающий "сине-бело-голубых" опередил Фёдора Чалова из ЦСКА (28%) и Николая Рассказова из "Спартака" (5%).

В 24-м туре чемпионата России Дзюба забил два гола в ворота "Краснодара", в том числе победный на 95-й минуте.

Не пропустите: Опубликована символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии InStat. | http://soccernews.ru

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