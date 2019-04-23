Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата России
Российская Премьер-лига на своей странице в соцсети ВКонтакте объявила имя лучшего игрока 24-го тура.
Приз достаётся форварду "Зенита" Артёму Дзюбе, за которого проголосовали 62 процента болельщиков.
Нападающий "сине-бело-голубых" опередил Фёдора Чалова из ЦСКА (28%) и Николая Рассказова из "Спартака" (5%).
В 24-м туре чемпионата России Дзюба забил два гола в ворота "Краснодара", в том числе победный на 95-й минуте.
Не пропустите: Опубликована символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии InStat. | http://soccernews.ru
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