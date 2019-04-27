Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим игроком 25-го тура РПЛ с "Динамо" (2:0). Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.
Напомним, что в матче с московским клубом Дзюба забил гол и сделал результативную передачу. А в предыдущем матче футболист также отметился двумя голами.
Голосование проводилось во Вконтакте. Игрок набрал 16 875 голосов (63,77 процента).
За право стать лучшим также боролись полузащитник ЦСКА Никола Влашич и нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Оренбург
|25
|35
|8
|Ростов
|25
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|25
|19
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16