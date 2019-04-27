Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России

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Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура чемпионата России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим игроком 25-го тура РПЛ с "Динамо" (2:0). Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

Напомним, что в матче с московским клубом Дзюба забил гол и сделал результативную передачу. А в предыдущем матче футболист также отметился двумя голами.

Голосование проводилось во Вконтакте. Игрок набрал 16 875 голосов (63,77 процента).

За право стать лучшим также боролись полузащитник ЦСКА Никола Влашич и нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.

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