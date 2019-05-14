Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ

Форвард "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ.

Решение принимали пользователи соцсети Вконтакте.

Напомним, в матче с ЦСКА (3:1) футболист сделал три результативные передачи.

В его пользу было отдано 22399 голосов (74%).

Вторым стал нападающий "Спартака" Зе Луиш (7.76%). Игрок отличился голом в матче с "Уфой" (1:0).

Замкнул тройку призеров Антон Миранчук.

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач.

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