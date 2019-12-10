Дзюба признан лучшим игроком первой части сезона РПЛ по версии CIES
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал топ-10 лучших игроков российской Премьер-лиги по итогам первых 19 туров.
Лидером престижного рейтинга стал нападающий "Зенита" Артём Дзюба, который забил 11 голов и сделал 9 результативных передач за указанный период.
Форвард "сине-бело-голубых" набрал 315 баллов, минимально опередив защитника ЦСКА Марио Фернандеса (313).
Далее следуют Вандерсон ("Краснодар", 312), Вячеслав Караваев ("Зенит", 312), Гжегож Крыховяк ("Локомотив", 311), Алексей Миранчук ("Локомотив", 309), Дуглас Сантос ("Зенит", 309), Магомед Оздоев ("Зенит", 308), Никола Влашич (ЦСКА, 307) и Самюэль Жиго ("Спартак", 307).
Не пропустите: Дзюба получил роль в фильме. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию
-
Крыховяк сказал, что "Локомотив" готов к матчу с "Атлетико"
-
"Арсенал" нацелился на тренера Паулу Соуза
-
Червиченко прокомментировал новость о завершении карьеры Сычевым
-
Дом Милинковича-Савича ограбили на 100 тысяч евро
-
"Зенит" из-за автогола проиграл "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА
-
1
Тухель высказался о конфликте с Мбаппе
-
Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ
-
АЕК провёл презентацию Карреры
-
1
Боярский: "Дзюба отбирает мой хлеб"
-
Зинченко впервые за два месяца попал в заявку "Манчестер Сити"
-
"Локомотив" отреагировал на решение Сычёва завершить карьеру
-
Дешам продлил контракт со сборной Франции
-
Дзюба признан лучшим игроком первой части сезона РПЛ по версии CIES
-
3
"Фратрия" подвела итоги акции "Фанат - не преступник"
-
Жоау Мариу описал Москву тремя словами
-
Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда долларов
-
Уткин рассказал, чем отличается Тедеско от Кононова
-
Болельщики "Зенита" раскрасили трамвай в Лиссабоне
-
1
Минюст США обвинил Россию в подкупе ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15