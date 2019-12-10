Дзюба признан лучшим игроком первой части сезона РПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал топ-10 лучших игроков российской Премьер-лиги по итогам первых 19 туров.

Лидером престижного рейтинга стал нападающий "Зенита" Артём Дзюба, который забил 11 голов и сделал 9 результативных передач за указанный период.

Форвард "сине-бело-голубых" набрал 315 баллов, минимально опередив защитника ЦСКА Марио Фернандеса (313).

Далее следуют Вандерсон ("Краснодар", 312), Вячеслав Караваев ("Зенит", 312), Гжегож Крыховяк ("Локомотив", 311), Алексей Миранчук ("Локомотив", 309), Дуглас Сантос ("Зенит", 309), Магомед Оздоев ("Зенит", 308), Никола Влашич (ЦСКА, 307) и Самюэль Жиго ("Спартак", 307).

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