Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Российская Премьер-лига определила лучшего игрока по итогам октября.

Напомним, что в выборе победителя номинации участвовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Награда досталась нападающему питерского "Зенита" Артёму Дзюбе, который провёл 3 матча в рамках чемпионата, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Артем Дзюба стал лучшим игроком октября в #РПЛ



За нападающего «Зенита» проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР



За три октябрьские игры Дзюба забил четыре гола и отдал три голевых передачи!#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/KzEz0as1zk — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019

Напомним, что за престижное звание также боролись Сердар Азмун ("Зенит"), Роман Ерёменко ("Ростов"), Эванс Кангва ("Арсенал") и Сослан Джанаев ("Сочи").

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