Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Российская Премьер-лига определила лучшего игрока по итогам октября.

Напомним, что в выборе победителя номинации участвовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Награда досталась нападающему питерского "Зенита" Артёму Дзюбе, который провёл 3 матча в рамках чемпионата, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Напомним, что за престижное звание также боролись Сердар Азмун ("Зенит"), Роман Ерёменко ("Ростов"), Эванс Кангва ("Арсенал") и Сослан Джанаев ("Сочи").

Не пропустите: Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон передумал завершать карьеру

Буффон передумал завершать карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов