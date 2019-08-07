Дзюба признан лучшим игроком "Зенита" в июле
Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока команды по итогам июля.
Победителем голосования среди фанатов стал нападающий Артём Дзюба. Он набрал 38,8 процентов голосов, опередив Сердара Азмуна (31,42%) и Себастьяна Дриусси (12,6%).
В прошлом месяце 30-летний форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах (3 в РПЛ и 1 Суперкубок России).
Стоит отметить, что Дзюба также признавался лучшим игроком "Зенита" в сезоне 2018/19.
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|4
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|4
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|4
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|4
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|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
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|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
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|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
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