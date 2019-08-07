Дзюба признан лучшим игроком "Зенита" в июле

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Дзюба признан лучшим игроком "Зенита" в июле

Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока команды по итогам июля.

Победителем голосования среди фанатов стал нападающий Артём Дзюба. Он набрал 38,8 процентов голосов, опередив Сердара Азмуна (31,42%) и Себастьяна Дриусси (12,6%).

В прошлом месяце 30-летний форвард забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах (3 в РПЛ и 1 Суперкубок России).

Стоит отметить, что Дзюба также признавался лучшим игроком "Зенита" в сезоне 2018/19.

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