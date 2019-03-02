Дзюба продлил свою безголевую серию до 11 матчей
Форвард "Зенита" Артем Дзюба отыграл 73 минуты в игре против "Урала" (1:0).
Таким образом, игроку не удалось отметится забитым мячом в 11-й игре кряду (также учитываются матчи в Лиге Европы и за сборную России).
Отметим, что безголевая серия Дзюбы уже длится 918 минут. Последний раз Дзюба забивал гол в октябре 2018 года.
В нынешнем сезоне на Дзюба провел 26 игр, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
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|Зенит Санкт-Петербург
|18
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|18
|22
|10
|Оренбург
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Анжи
|18
|18
|14
|Крылья Советов
|16
|17
|15
|Уфа
|17
|16
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10