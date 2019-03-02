Дзюба продлил свою безголевую серию до 11 матчей

Форвард "Зенита" Артем Дзюба отыграл 73 минуты в игре против "Урала" (1:0).

Таким образом, игроку не удалось отметится забитым мячом в 11-й игре кряду (также учитываются матчи в Лиге Европы и за сборную России).

Отметим, что безголевая серия Дзюбы уже длится 918 минут. Последний раз Дзюба забивал гол в октябре 2018 года.

В нынешнем сезоне на Дзюба провел 26 игр, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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