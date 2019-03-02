Дзюба продлил свою безголевую серию до 11 матчей

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбастатистика

Дзюба продлил свою безголевую серию до 11 матчей

Форвард "Зенита" Артем Дзюба отыграл 73 минуты в игре против "Урала" (1:0).

Таким образом, игроку не удалось отметится забитым мячом в 11-й игре кряду (также учитываются матчи в Лиге Европы и за сборную России).

Отметим, что безголевая серия Дзюбы уже длится 918 минут. Последний раз Дзюба забивал гол в октябре 2018 года.

В нынешнем сезоне на Дзюба провел 26 игр, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте также: Дзюба получил подарок от олимпийского чемпиона. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" и "Арсенал" не смогли выявить победителя в дерби Северного Лондона

"Тоттенхэм" и "Арсенал" не смогли выявить победителя в дерби Северного Лондона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 37
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Урал Урал 18 22
10 Оренбург Оренбург 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Анжи Анжи 18 18
14 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
15 Уфа Уфа 17 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов