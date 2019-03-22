Дзюба продлил свою безголевую серию до 15 матчей

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Дзюба продлил свою безголевую серию до 15 матчей

Форвард сборной России Артем Дзюба не смог отличиться голом в игре с Бельгией (1:3).

Таким образом, безголевая серия игрока теперь длится 15 матчей или 1256 минут. Последний раз Дзюба поражал ворота соперников в октябре 2018 года.

Напомним, что учитываются матчи как за сборную, так и за "Зенит".

В этом сезоне Дзюба провел 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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