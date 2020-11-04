Дзюба продлил свою безголевую серию до 9 матчей

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба не смог забить гол в игре Лиги Чемпионов против "Лацио" (1:1).

Таким образом, безголевая серия 32-летнего игрока достигла девяти матчей. Последний раз он забивал 26 сентября в игре против "Уфы" (6:0).

Отмечается, что Дзюба не смог отметиться голом в трех матчах РПЛ, в трех турах групповой стадии Лиги Чемпионов и в трех играх сборной России.

В этом сезоне на счету Дзюбы семь голов и четыре ассиста в 15 матчах.

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