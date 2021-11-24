Дзюба продлил свою безголевую серию в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба не смог отметиться голом в игре Лиги Чемпионов против "Мальме" (1:1).

Таким образом, Дзюба продлил свою безголевую серию в ЛЧ до 6 игр кряду. В последний раз он забивал в игре с "Лацио" (1:3) 24 ноября 2020 года.

Стоит отметить, что в матче с "Мальме" Дзюба не смог реализовать пенальти.

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