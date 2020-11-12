Дзюба проиграл Соболеву в FIFA миллион отжиманий

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев рассказал, что форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба проиграл ему миллион отжиманий после серии поражений в футбольном симуляторе FIFA.

"Начинали с 20 отжиманий, проиграл — отыгрывай 40, дальше — 80, в итоге до миллиона. Он мне очень много раз подряд проиграл. Причем я-то за «Спартак» играл, а он за Францию. В FIFA ж нет "Зенита", - приводит слова Соболева Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. На счету 23-летнего Соболева шесть забитых мячей и две голевые передачи в 13 поединках.

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