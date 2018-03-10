Дзюба прокомментировал дебютный гол за "Арсенал"

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Дзюба прокомментировал дебютный гол за "Арсенал"

Форвард тульского "Арсенала" Артём Дзюба прокомментировал свой дебютный гол за "канониров" в матче 22-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Самое главное, что смогли выиграть и набрать три очка. На данном этапе это важнее всего. Что касается голов, то очень рад, что удалось забить, это поможет в дальнейшем. Но мне даже больше понравился наш второй гол, который забил Сергей Ткачёв. Поверьте, выводить партнёров на завершающий удар и предоставлять им возможность отличиться мне нравится ничуть не меньше, чем забивать самому" - сказал 29-летний футболист. 

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