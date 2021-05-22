Дзюба прокомментировал костюм Дэдпула
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Форвард сборной России и "Зенита" Артем Дзюба в передаче "Вечерний Ургант" прокомментировал свое появление на церемонии награждения РПЛ в костюме Дэдпула.
– Почему вы надели костюм именно Дэдпула?
– Ну люблю я этого персонажа. Черный юмор, всякие такие шуточки от него. Он немного отмороженный, забавный. Никогда не унывает, чтобы ни случилось. Мы выиграли чемпионат – я могу себе позволить.
– Ты можешь себе все позволить – хоть голым выйти.
– Так я себе не могу позволить. Иван, давайте договоримся, если мы когда-нибудь что-то выиграем, футболисты
– Что-нибудь такое значимое, мы с вам вдвоем куда-нибудь выбежим?
– На поле голыми?
– Ну, раз вы хотите. Можем и в плавках. Как правило, мы вряд ли что-то выигрываем.
Значит, мы выбежим, пока нас кто-нибудь не остановит или шокером, или дубинкой, правильно? Что-то мне подсказывает, Иван, что это будете вы.
– Райан Рейнольдс, который играл Дэдпула, взял в твиттере и лайкнул фотографию, выложил и сказал: "Вот!" Как ваши отношения, завязались?
– Мне было безумно приятно. Вообще, получилось так, что вся Европа и весь мир восприняли это позитивно, но только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз.
– Почему?
– Опять типа: клоун, все внимание к себе привлек.
– Так ты же чемпионат выиграл.
– Я об этом же.
– Ты же спортсмен хороший?
– Да. Но я об этом не думал в тот момент. Надел и пошел. Написали: «Лучше бы надел что-то наше, русское».
– Хотели, чтобы ты Добрыней оделся?
– Змеем Горынычем.
– Незнайкой, Мурзилкой?
– Я уже не знаю. Дядей Федором. Я реально думал – кем я могу выйти из российских. Буратино только если. Тогда бы русские кричали: "Боже, какой креативный". А весь мир сказал бы: "Дебилоид", – сказал Дзюба.
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