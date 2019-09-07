Дзюба прокомментировал победный матч сборной России и Шотландией

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победного матча отборочного тура Евро-2020 с Шотландией (2:1) прокомментировал встречу. Об этом сообщает "Матч Премьер".

Напомним, в этом матче капитан отметился голом. По итогам матч он вышел в лидеры по системе "гол+пас" в отборе Евро-2020.

"Сегодня нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья дает бороться. Настоящая битва. Самое прекрасное, что в этой борьбе мы победили.

Наше сердце бьется сильнее. Оно больше и преданнее.

Была нормальная мужская борьба. Я ее люблю. Главное что без грязи. Считаю, заслуженная победа.

Могли решить и раньше исход матча. Были отличные моменты, чтобы все закончить. Но, наверное, сыграла наша русская черта. В итоге, не забили и держали себя в напряжение до конца. Но ребята выиграли единоборства. Гильерме подчистил в нескольких моментах. Молодцы. Одержана ключевая победа", - сказал Дзюба.

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