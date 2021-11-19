Дзюба прокомментировал победу над "Нижним Новгородом", где он сделал хет-трик

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу над "Нижним Новгородом" со счетом 5:1 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Нас было нетрудно настроить, потому что с "Уралом" был неважный матч в целом. В том числе и у меня.

Поэтому я копил всю эту злость все время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад.

Огромное уважение "Нижнему", что приехали играть в футбол и даже сделали 2:1. Если бы не удаление, думаю, нам бы было тяжелее. И поле тяжелое очень, хотя лучше, чем со сборной, говорят, было.

Победа непростая, но сейчас нет простых побед. Мне понравился второй гол, потому что хорошо приложился. Ну и третий – всегда любил такие черпачки. Но там Малком выждал паузу, хорошая контратака была.

Должны были больше очков набирать в первом круге, недосчитались немного. Но, наверное, это и прекрасно, что на дистанции где-то не везет, где-то наоборот.

Нужно чемпионом становиться после 30 туров. Хочется взять золотые медали в четвертый раз подряд. Но впереди еще большой путь. Важно каждый матч набирать три очка", – сказал Дзюба.

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