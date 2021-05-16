Дзюба прокомментировал покер в матче с "Тамбовом"

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился эмоциями после покера в ворота "Тамбова" в 30-м туре (5:1).

– Эмоции самые восхитительные. Ехал сюда, чтобы... Буду-буду проставляться обязательно.

Сын родился третий, 200-й гол, да еще и покер. И обогнал Сердара, Сердар, наверное, с коня упал, когда катался у себя.

Геннадий Сергеевич (Орлов), говорят, дал мне (приз игроку матча). Тяжелый выбор был, наверное.

– Ну разбирается Геннадий Сергеевич?

– Да-да, спасибо. Думаю, ему было очень тяжело. Но благодарен, что выбрали – из-за 4 голов пришлось, так бы, наверное, выбрали другого. Но спасибо большое.

– А вы помните, когда в последний раз забивали 4 гола за матч?

– Мне кажется, за сборную я как-то забивал.

– А на каком стадионе?

– Здесь (на "Мордовия Арене"), по-моему.

– Да, в матче с Сан-Марино.

– Точно, Саранск. Это вообще мой любимый стадион. Надо ж так – четыре удалось забить. Спасибо моим партнерам. Рад, что Сутормин в конце забил.

Пять голов. Короче, 76 голов (у "Зенита" в сезоне РПЛ) – по-моему, повторили рекорд "Спартака", я где-то видел, читал.

– Я понял, для вас было важно рекорд "Спартака" повторить?

– Нет, просто рекорды бить приятно – когда закончишь, будешь вспоминать такие мгновения, – сказал Дзюба в эфире Матч ТВ.

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