Дзюба прокомментировал покер в ворота "Тамбова"
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал своей покер в ворота "Тамбова" в матче 30-го тура РПЛ.
– Правда, что просил партнеров играть на тебя с "Тамбовом", чтобы набить голы до рекорда?
– Нет, конечно. Играли на Лешу Сутормина, чтобы он набрал десятое очко. Звезды сложились, получалось, что мне пришлось забивать.
А остальные почему не забили? У меня только один вопрос. Почему "Тамбову" остальные не смогли забить столько? У нас любят принижать людей.
Не было установки забить. Что хотел забить 200-й гол – правда. Но хотел выиграть гонку среди ассистентов, попытаться две голевые отдать. Даже обсудили с Суторминым, что, если будет пенальти, я разбегусь и покачу ему – будет голевая.
А получилось как получилось. Забил 4 гола. Оказывался в нужном моменте. Великолепные передачи ребят – Кузяева, Шамкина, – сказал Дзюба.
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