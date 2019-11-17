Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии

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Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии

Форвард сборной России Артем Дзюба высказался о поражении своей команды в матче с Бельгией (1:4) в рамках отбора Евро-2020.

"Сегодня Бельгия показала свой класс, пять ударов - четыре гола. Тяжело понять, как с ними играть.

Нам указали на наши ошибки, хорошо, что такая пощечина нам прилетела. Четыре гола мы еще не пропускали, и теперь нам есть над чем подумать", - сказал Дзюба.

После 9 туров отбора Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, набрав 21 балл. 19 ноября национальная команды сыграет с Сан-Марино.

Напомним, что в последний раз Россия проигрывала 21 марта 2019 года в первой игре против Бельгии (1:3).

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