Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии
Форвард сборной России Артем Дзюба высказался о поражении своей команды в матче с Бельгией (1:4) в рамках отбора Евро-2020.
"Сегодня Бельгия показала свой класс, пять ударов - четыре гола. Тяжело понять, как с ними играть.
Нам указали на наши ошибки, хорошо, что такая пощечина нам прилетела. Четыре гола мы еще не пропускали, и теперь нам есть над чем подумать", - сказал Дзюба.
После 9 туров отбора Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, набрав 21 балл. 19 ноября национальная команды сыграет с Сан-Марино.
Напомним, что в последний раз Россия проигрывала 21 марта 2019 года в первой игре против Бельгии (1:3).
Читайте также: Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мертенс избежал травмы в матче с Россией
-
Кроос: "Сейчас я бы не назвал сборную Германии одним из главных фаворитов Евро"
-
Тренер молодежной команды в Италии был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
-
Дзюба обратился к Витселю после матча с Бельгией
-
1
"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Фати и Месси
-
1
Канчельскис заявил, что нынешняя сборная России - одна из самых слабых за всю историю
-
Кержаков: "Россия U19 пока не способна выдерживать 90 минут интенсивной игры"
-
Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро
-
Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии
-
Главные новости дня: 16 ноября
-
1
Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября
-
1
Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020
-
Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше
-
Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией
-
3
Черчесов: "На Евро будем бороться за кубок"
-
Газзаев оценил игру Гильерме в матче с Бельгией
-
Ролан Гусев выступает за возвращение Акинфеева в сборную России
-
Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС
-
Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии
-
Азар вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Бельгии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13