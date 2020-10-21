Дзюба прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Брюгге"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Эти отмазки или еще что-то... Если проиграли - ничего просто так не бывает. Футбольный мячик круглый для всех, он справедливое существо. Если бы заслужили - выиграли бы. А такие полумоменты при счете 1:1 игру переломили. Как только сравняли, имели подавляющее преимущество, были моменты, в том числе и у меня. И вот такой необязательный гол.

Так у нас всегда, может быть. Первый блин комом. Может, так лучше начать. До этого лучше начинали и вылетали. Сейчас мобилизуемся, нужно выкарабкиваться теперь с топ-командами. Еще повоюем", - цитирует игрока "Матч ТВ".

Напомним, "Зенит" играет в группе F вместе с "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и "Лацио".

В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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