Дзюба прокомментировал продление контракта с "Зенитом"

Форвард "Зенита" Артём Дзюба поделился эмоциями после заключения нового контракта с питерским клубом.

Напомним, что стороны подписали соглашение, рассчитанное до 2022 года, с опцией продления ещё на один сезон.

"Чувствую радость. И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с "Зенитом". Смотрю вперёд с большими ожиданиями - и от себя, и от команды. Нет предела совершенству, будем показывать, что есть ещё порох в пороховницах! Постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой", - сказал Дзюба.

31-летний нападающий выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2015 года, сыграл 176 матчей, забил 73 гола и сделал 54 ассиста.

В составе "Зенита" Дзюба выиграл шесть трофеев - 2 титула РПЛ, 2 Кубка и 2 Суперкубка России.

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