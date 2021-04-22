Дзюба прокомментировал провал Суперлиги Европы
Фото сайт РПЛ
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба поделился мнением о приостановке проекта европейской Суперлиги спустя два дня после старта.
"Я думаю, все мы рады, что Суперлига всё-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся", - сказал Дзюба в сторис своего инстаграма.
Изначально участниками нового турнира были названы 12 команд из Англии, Испании и Италии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".
На данный момент в Суперлиге числятся только "Реал", "Барса", "Ювентус" и "Милан".
Не пропустите: Перес не верит в покупку Мбаппе и Холанда после провала Суперлиги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Назначены арбитры на матчи 27-го тура РПЛ
-
Перес намекнул на виновника развала Суперлиги Европы
-
Чемпионаты Англии и Шотландии могут объединиться в одну лигу
-
Что известно о новом формате Лиги Чемпионов? Больше команд, отмена группового этапа, новые правила квалификации
-
"Краснодар" нацелился на хавбека "Локомотива"
Лента новостей
-
Клубы немецких Бундеслиг уйдут на строгий карантин
-
Назначены арбитры на матчи 27-го тура РПЛ
-
Фанаты "Манчестер Юнайтед" заблокировали базу клуба
-
Агуэро назвал условие, при котором перейдет в "Барселону"
-
Бэйл прокомментировал первую победу "Тоттенхэма" после увольнения Моуринью
-
Шварц рассказал о планах "Динамо" на остаток сезона
-
Перес намекнул на виновника развала Суперлиги Европы
-
Аршавин назвал фаворитов Евро-2020
-
"Спартак" поздравил Карреру с днём рождения
-
Чемпионаты Англии и Шотландии могут объединиться в одну лигу
-
ЦСКА инициирует разбор судейства в кубковом матче с "Локомотивом"
-
Тренера "Шахтёра" зовут в Катар
-
1
Чеферин: "Из клубов Суперлиги "Барселона" разочаровала меньше всех"
-
Что известно о новом формате Лиги Чемпионов? Больше команд, отмена группового этапа, новые правила квалификации
-
Дзюба прокомментировал провал Суперлиги Европы
-
Перес не исключил уход Варана из "Реала"
-
Роналду - Хэмилтону: "Выглядишь прекрасно, пусть и не так хорошо, как я"
-
Вернблум рассказал о переговорах с ЦСКА
-
Серия "Реала" без пенальти в Ла Лиге длилась 25 матчей
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо