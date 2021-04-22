Дзюба прокомментировал провал Суперлиги Европы

Фото сайт РПЛ

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба поделился мнением о приостановке проекта европейской Суперлиги спустя два дня после старта.

"Я думаю, все мы рады, что Суперлига всё-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся", - сказал Дзюба в сторис своего инстаграма.

Изначально участниками нового турнира были названы 12 команд из Англии, Испании и Италии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

На данный момент в Суперлиге числятся только "Реал", "Барса", "Ювентус" и "Милан".

Не пропустите: Перес не верит в покупку Мбаппе и Холанда после провала Суперлиги. | http://soccernews.ru