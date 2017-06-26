Дзюба прокомментировал скандальное послание Черчесову

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал послание главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, сделанное им совместно с партнёром по команде Александром Кокориным.

"Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза! Придумывать и объяснять наши жесты за нас не надо!" - картинку с такими словами оставил Дзюба в своём инстаграме.

Напомним, что Дзюба и Кокорин в видеоролике высмеивают Черчесова, прикладывая ладонь к лицу в виде усов.

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