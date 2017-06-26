Дзюба прокомментировал скандальное послание Черчесову

Теги артём дзюбаалександр кокоринстанислав черчесовзенит санкт-петербургроссия

Дзюба прокомментировал скандальное послание Черчесову

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал послание главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, сделанное им совместно с партнёром по команде Александром Кокориным.

"Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза! Придумывать и объяснять наши жесты за нас не надо!" - картинку с такими словами оставил Дзюба в своём инстаграме.

Напомним, что Дзюба и Кокорин в видеоролике высмеивают Черчесова, прикладывая ладонь к лицу в виде усов.

Также читайте: Веденеев: "Думаю, что Черчесов больше никогда не позовет Дзюбу и Кокорина в сборную России". | http://soccernews.ru

комментарии
МИША

Этих двух педиков надо отп-ть и всё!!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов