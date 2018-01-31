Дзюба прокомментировал свой переход в "Арсенал"

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Дзюба прокомментировал свой переход в "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал свой переход в тульский клуб.

"Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место - это реалии тульского клуба. Фанаты ждут этого и заслуживают. Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому тренеру. Для меня он - топ. Мое дело теперь - меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.

Атакующий футбол "Арсенала"? Это приятно, но еще больше я рад возможности поработать с Божовичем. Из всех вариантов для меня Тула стала вариантом номер один. Соскучился ли я по футболу? Очень. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде" - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Читайте также: Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале". | http://soccernews.ru

комментарии
сергей

подожди немного сядешь в туле на лавку и божович для тебя тренеришка будет

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