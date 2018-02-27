Дзюба прокомментировал свой первый гол за "Арсенал"

Новоиспеченный форвард тульского "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал свой первый гол за "канониров".

"Я всегда говорил - нельзя раньше времени тратить "патроны". Но сборы уже заканчиваются, и надо было проверить - были ли вообще эти "патроны в пистолете"? Не буду скрывать - хотелось забить. Хотя мне и ассистировать нравится. Но все-таки я - форвард, и надо стараться забивать", - цитирует 29-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, сегодня "Арсенал" обыграл БАТЭ. | soccernews.ru