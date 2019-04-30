Дзюба прокомментировал свою травму
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба заявил, что его травма не носит серьёзного характера.
Напомним, что 30-летний футболист получил повреждение во время матча 26-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (4:2).
"По здоровью спасибо за беспокойство. Оказалось, не всё так страшно, как я боялся. Повреждение не настолько серьёзное. Будем стараться как можно быстрее восстановиться", - сказал нападающий в видеообращении, опубликованном в инстаграме.
В текущем сезоне Дзюба сыграл за "Зенит" 35 матчей, забил 13 голов и сделал 13 ассистов.
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