Дзюба пропустил тренировку из-за недомогания
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба сегодня почувствовал лёгкое недомогание, сообщают российские СМИ.
Из-за этого 30-летний футболист пропустил тренировку "сине-бело-голубых".
Напомним, что 21 июля "Зенит" в рамках второго тура РПЛ проведёт гостевой матч с "Сочи".
В стартовавшем сезоне Дзюба провёл 2 игры и забил 1 гол.
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