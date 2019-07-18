Дзюба пропустил тренировку из-за недомогания

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба сегодня почувствовал лёгкое недомогание, сообщают российские СМИ.

Из-за этого 30-летний футболист пропустил тренировку "сине-бело-голубых".

Напомним, что 21 июля "Зенит" в рамках второго тура РПЛ проведёт гостевой матч с "Сочи".

В стартовавшем сезоне Дзюба провёл 2 игры и забил 1 гол.

Не пропустите: Французский топ-клуб хочет купить Дзюбу. | http://soccernews.ru