Дзюба пропустит игру с "Локомотивом"

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Дзюба пропустит игру с "Локомотивом"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба не примет участия в игре 20-го тура против "Локомотива".

Как сообщает Sport24, 31-летний игрок пропустит матч, который запланирован на 29 февраля, из-за повреждения.

Напомним, что после 19 туров "Зенит" занимает в РПЛ первое место, а "Локомотив" - пятое.

В это сезоне на счету Дзюбы 13 забитых мячей и 10 ассистов в 26 играх.

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