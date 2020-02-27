Дзюба пропустит игру с "Локомотивом"
Форвард "Зенита" Артем Дзюба не примет участия в игре 20-го тура против "Локомотива".
Как сообщает Sport24, 31-летний игрок пропустит матч, который запланирован на 29 февраля, из-за повреждения.
Напомним, что после 19 туров "Зенит" занимает в РПЛ первое место, а "Локомотив" - пятое.
В это сезоне на счету Дзюбы 13 забитых мячей и 10 ассистов в 26 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15