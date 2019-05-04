Дзюба пропустит матч с "Ахматом"

Ведущий форвард "Зенита" Артём Дзюба не поможет своей команде в матче 27-го тура чемпионата России против "Ахмата".

30-летний футболист не попал в заявку "сине-бело-голубых" из-за повреждения, полученного в предыдущей игре с "Крыльями Советов".

Матч "Ахмат" - "Зенит" стартовал в 16:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 35 матчах.

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