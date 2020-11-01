Дзюба пропускает матч с "Химками" из-за травмы

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Дзюба пропускает матч с "Химками" из-за травмы

Капитан "Зенита" Артем Дзюба не принимает участие в игре 13-го тура РПЛ против "Химок".

По сведениям "Матч ТВ", 32-летний футболист не полетел на игру из-за мышечного перенапряжения.

Напомним, что матч также пропускают Вендел (травма) и Себастьян Дриусси (подозрение на коронавирус).

В текущем сезоне Дзюба провел 14 игр, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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