Дзюба пропустит матч с минским "Динамо"

Теги артём дзюбасергей семакзенит санкт-петербургдинамо минск

Дзюба пропустит матч с минским "Динамо"

Форвард "Зенита" Артём Дзюба пропустит матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".

Как сообщают российские СМИ, тренерский штаб "сине-бело-голубых" во главе с Сергеем Семаком решил предоставить 29-летнему футболисту дополнительный отдых.

Напомним, что матч "Динамо Минск" - "Зенит" состоится завтра в 20:00 мск.

Не пропустите: Канделаки хочет снять фильм про Дзюбу. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов