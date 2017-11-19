Дзюба провел 100-й матч за "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба провел свой 100-й матч за питерский клуб.

Юбилейный для форварда стал поединок 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0), в котором он отметился голом.

29-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года и в 100 матчах забил 39 голов.

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