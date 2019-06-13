Дзюба проводит первые дни отпуска на рыбалке

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Дзюба проводит первые дни отпуска на рыбалке

Форвард "Зенита" Артем Дзюба проводит первые дни отпуска на рыбалке.

Капитан сборной России на протяжении шести часов публиковал в инстаграме фото и видео с рыбалки. По его словам, ему удалось словить шесть рыб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боже их смех великолепенКто-то рыбу ловит,а мы какашечку поймали @artem.dzyuba • • • • • • #dzyuba #zenit #дзюба #зенит #артемдзюба #ДзюбаМания #ЗенитЗначитНеСдаваться #ЗаВсехЗаНасЗаКаждого #акинфеев #игорьакинфеев #akinfeev #igorakinfeev #дзюбинфеев #дзюкорин #кокорин #к9 #k9 #сборнаяроссиипофутболу #головин #черышев #ЛучшаяКоманда #лигачемпионов #зенитчемпион #чемпионы #федорчалов #чалов #смолов #федорсмолов

Публикация от (@artem.sergeevich.dzyuba)

Напомним, что ранее Дзюба в одном из своих интервью рассказывал о грядущей поездке на рыбалку вместе с родными и близкими друзьями.

В минувшем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 37 игр, в которых забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

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