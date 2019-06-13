Форвард "Зенита" Артем Дзюба проводит первые дни отпуска на рыбалке.

Капитан сборной России на протяжении шести часов публиковал в инстаграме фото и видео с рыбалки. По его словам, ему удалось словить шесть рыб.

Напомним, что ранее Дзюба в одном из своих интервью рассказывал о грядущей поездке на рыбалку вместе с родными и близкими друзьями.

В минувшем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 37 игр, в которых забил 13 голов и отдал 12 ассистов.

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