Дзюба проводит первые дни отпуска на рыбалке
Форвард "Зенита" Артем Дзюба проводит первые дни отпуска на рыбалке.
Капитан сборной России на протяжении шести часов публиковал в инстаграме фото и видео с рыбалки. По его словам, ему удалось словить шесть рыб.
Боже их смех великолепенКто-то рыбу ловит,а мы какашечку поймали @artem.dzyuba • • • • • • #dzyuba #zenit #дзюба #зенит #артемдзюба #ДзюбаМания #ЗенитЗначитНеСдаваться #ЗаВсехЗаНасЗаКаждого #акинфеев #игорьакинфеев #akinfeev #igorakinfeev #дзюбинфеев #дзюкорин #кокорин #к9 #k9 #сборнаяроссиипофутболу #головин #черышев #ЛучшаяКоманда #лигачемпионов #зенитчемпион #чемпионы #федорчалов #чалов #смолов #федорсмолов
Напомним, что ранее Дзюба в одном из своих интервью рассказывал о грядущей поездке на рыбалку вместе с родными и близкими друзьями.
В минувшем сезоне Дзюба провел за "Зенит" 37 игр, в которых забил 13 голов и отдал 12 ассистов.
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