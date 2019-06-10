Дзюба: "Пусть хоть весь мир отвернется, но я никогда не сдамся"

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Дзюба: "Пусть хоть весь мир отвернется, но я никогда не сдамся"

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о тяжелых моментах в карьере.

"Я начинал в сборной запасным и этот период был очень трудным. Но я не сдавался, я решил для себя, что наберусь терпения и продолжу работать. Если двигаешься в правильном направлении, то и успех не заставит себя ждать. Футбол так устроен: иногда ты в запасе, иногда играешь. Быть капитаном сборной очень ответственно, но я пытаюсь держать высокий уровень.

Пусть хоть весь мир отвернется, но я никогда не сдамся. К тому же, близкие люди всегда поддержат. Общественное мнение изменчиво, поэтому необходимо идти своим путем и верить в себя", - приводит слова Дзюбы сайт УЕФА.

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