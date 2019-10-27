Дзюба: "Рад, что у меня получается успешно выходить на замену, сегодня я Артём Джокер"

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Дзюба: "Рад, что у меня получается успешно выходить на замену, сегодня я Артём Джокер"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал, что думает о том, что на матч 14-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (2:0) он остался в запасе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Конечно, хочется играть всегда. Выходить на замену - это особое искусство, довольно тяжело. Ещё на первых минутах встречи сказал Андрею Лунёву, что здесь сидеть как-то более нервозно. Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы. Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артём Джокер", - сказал форвард.

Ранее стало известно, что Дзюба лидирует в РПЛ по системе "гол+пас".

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 балла.

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Артем:"Сегодня я клоун.Спасибо за внимание"

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