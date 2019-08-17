Дзюба раскритиковал судейство в матче с "Ахматом"

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Дзюба раскритиковал судейство в матче с "Ахматом"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба остался недоволен работой арбитров в игре с "Ахматом" (0:0).

"Такое возможно? В одной игре используется VAR, а в другой - нет. Главный арбитр Алексей Матюнин - герой встречи. Начался сезон, все играют хорошо, кроме арбитров. Им нужно улучшать свою работу.

Это было позорное судейство. Конечно, мы виновны в том, что не смогли вскрыть защиту соперника. Однако футболисты лежат по 15 минут, голкипер выбивает по 20 минут. Арбитр даже желтую не показывает. Сейчас будем слушать фантазера Егорова (глава департамента судейства и инспектирования РФС - прим. Soccernews.ru)", - заявил Дзюба.

Напомним, что "Ахмат" с 7-й минуты играл в меньшинстве.

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