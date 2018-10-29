Дзюба раскритиковал судейство в матче с "Крыльями Советов"

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Дзюба раскритиковал судейство в матче с "Крыльями Советов"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о работе арбитра в игре против "Крыльев Советов" (1:0).

"Великолепное поле и стадион. А вот работа арбитра ужасная. Такое судейство - это не уровень российской Премьер-лиги" - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

По мнению Дзюбы, бригада арбитров под командованием Николая Волошина несправедливо отменила гол питерского клуба.

Отметим, что ближе к концу встречи с поля был удален игрок "Крыльев" Советов" Августин Рохель.

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