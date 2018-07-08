Дзюба расплакался после вылета сборной России с ЧМ-2018

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Дзюба расплакался после вылета сборной России с ЧМ-2018

Форвард сборной России Артём Дзюба расплакался после поражения от Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

29-летний футболист не сдержал эмоций во время флэш-интервью.

Отметим, что Дзюба на мундиале сыграл 5 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.   

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