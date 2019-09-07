Дзюба рассказал, чего боятся игроки сборной России

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Дзюба рассказал, чего боятся игроки сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба признался, что игроки национальной команды боятся потерять любовь и поддержку болельщиков.

"Мы такие, какие есть. Мы как превозносим, так и можем опустить в любой момент. Мы стараемся этого не допустить, боимся потерять эту любовь. Люди ждут, переживают, болеют. Приятно, что когда мы приезжаем к шотландцам в гости, все говорят: вы должны побеждать. А с чего? Они что, такие мёртвые? Сейчас говорят: ну, мол, кого вы обыграли-то. А проиграй сейчас - говорили бы совсем другое. Это ни хорошо, ни плохо. Это - наша данность", - сказал Дзюба.

Стоит отметить, что поддержка сборной России значительно усилилась после успешного выступления на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

В отборочной группе квалификации Евро-2020 россияне одержали 4 победы в 5 матчах и занимают второе место.

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