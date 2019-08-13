Дзюба рассказал, чем займется после окончании карьеры футболиста

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Дзюба рассказал, чем займется после окончании карьеры футболиста

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он рассматривает для себя несколько занятий после окончания карьеры профессионального футболиста.

"У меня несколько вариантов. Народ предлагает пойти экспертом на ТВ, потому что там я устрою такой пожар для всех, берегитесь. Или вести какую-то свою юмористическую программу, но я, наверное, склоняюсь попробовать себя тренером", - приводят слова Дзюбы YouTube-каналу «Рашен Football».

30-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Всего за петербургский клуб он провел 145 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и забил 41 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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