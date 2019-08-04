Дзюба рассказал, что думает о "Краснодаре"

Экс-игрок "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал матч сине-бело-голубых с "Краснодаром" (1:1).

Напомним, на 91-й минуте футболист забил гол и спас команду от поражения.

"Я бы не сказал, честно говоря. Конечно, время покажет, но мне кажется, что точно не сильнее. Команда строится только. Мне не показалось, что он сильнее. Они играют в свой определенный футбол, но сильнее - нет. Новичкам нужно адаптироваться к нашим реалиям, поэтому нужно говорить ближе к зиме", - сказал Дзюба.

Напомним, "Зенит" с 10 очками занимает 1 место в РПЛ. У "Краснодара" 7 очков и 3 место.

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