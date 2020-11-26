Дзюба рассказал, что обсудил с Черчесовым его отсутствие в ноябрьских матчах сборной

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, как обсудил с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым его отсутствие в ноябрьских матчах.

Напомним, из-за скандального видео, попавшего в сеть, Дзюба был отстранен от матчей национальной команды на месяц.

"Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня, вдобавок ко всему, еще и пожурил по-отечески. Да и сам все понимаю.

Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру - Евро.

Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем ее решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи.

Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом", - цитирует Дзюбу RT.

Отметим, в ноябре сборная России не смогла выиграть ни одного матча.

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