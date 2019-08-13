Дзюба рассказал, что сладкое любит больше спиртного

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Дзюба рассказал, что сладкое любит больше спиртного

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, как относится к алкоголю. Об этом сообщает Football.

"Не люблю ни пиво, ни водку, виски, если шампанское или мартини, то да, сейчас подумают, что я баба. У меня отторжение к алкоголю, я ни разу в жизни не был пьяным. В Испании подсел на сангрию, но в России ее нет нормальной. Водку я пробовал один раз, 20-30 граммов, даже не смог, аж воротило. Говорят тот, кто любит сладкое, не любит алкоголь", - сказал Дзюба.

Ранее Дзюба в инстаграме опубликовал яркие фото Слуцкого.

После 5 туров РПЛ Дзюба забил 4 гола и сделал 3 ассистов.

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