Дзюба рассказал, как Черчесов мотивировал игроков сборной России на ЧМ-2018



Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о методах мотивации главного тренера Станислава Черчесова на Чемпионате Мира-2018.

"Тренер Станислав Саламович Черчесов говорил нам: "Вы на передовой, как на войне. И мало кто в вас верит. Только вы на поле – и больше никого".

И мы понимали: вернемся либо с почестями, либо с руганью. Просто классическое «со щитом или на щите». А нам хотелось, чтобы страна нами гордилась.

И мы были безумно счастливы, что происходит такое: бабушки, дети, девушки – все смотрят футбол и испытывают суперэмоции. Нас стали узнавать везде, реально, как рок-звезд! Волшебный турнир, волшебные ощущения", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

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