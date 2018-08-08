Дзюба рассказал, как Черчесов мотивировал игроков сборной России на ЧМ-2018
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о методах мотивации главного тренера Станислава Черчесова на Чемпионате Мира-2018.
"Тренер Станислав Саламович Черчесов говорил нам: "Вы на передовой, как на войне. И мало кто в вас верит. Только вы на поле – и больше никого".
И мы понимали: вернемся либо с почестями, либо с руганью. Просто классическое «со щитом или на щите». А нам хотелось, чтобы страна нами гордилась.
И мы были безумно счастливы, что происходит такое: бабушки, дети, девушки – все смотрят футбол и испытывают суперэмоции. Нас стали узнавать везде, реально, как рок-звезд! Волшебный турнир, волшебные ощущения", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.
Напомним, что на ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
Не пропустите: Дзюба пропустит матч с минским "Динамо". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"
-
Главные новости дня: 8 августа
-
В "Атлетико" приняли важное решение по Облаку
-
Легендарный производитель виски стал партнером "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" взял в самолет пострадавших журналистов
-
Агент Ругани рассказал о будущем игрока
-
В РФПЛ выбрали лучшего игрока второго тура
-
Глушаков поддержал вратаря "Спартака"
-
Фанаты ПАОКа избили российских журналистов на матче со "Спартаком"
-
Глушаков не сыграл с ПАОКом из-за проблемы с шеей
-
"Челси" объявил о переходе Кепы: фото
-
"Селтик" – АЕК - 1:1 (обзор)
-
"Атлетико" победил итальянский клуб в товарищеском матче
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" нацелились на игрока "Челси"
-
"Селтик" в большинстве не сумел победить АЕК в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Шальке" нацелился на игрока сборной Англии
-
Зобнин оценил поражение "Спартака" от ПАОКа
-
Балотелли рассказал, почему не перешел в "Наполи"
-
Промес назвал причину промаха с пенальти в матче с ПАОК: фото
-
"Динамо" Минск - "Зенит": прогноз букмекеров