Дзюба рассказал, как изменились его отношения с Соболевым
Капитан сборной России Артём Дзюба признался, что их отношения с Александром Соболевым заметно улучшились.
"Соболева сразу поздравил с голом, мы с ним сейчас стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения. В любом случае, помню свой первый гол за сборную - это большое событие для любого футболиста. Гол он забил, дальше всё будет зависеть от него", - сказал Дзюба.
В конце августа стало известно, что Соболева не вызывают в сборную России из-за конфликта с капитаном. После этого футболисты поговорили по телефону и уладили разногласия.
Форвард "Спартака" забил дебютный гол за национальную команду в товарищеском матче против Швеции (1:2).
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